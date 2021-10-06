Названо самое выгодное для путешествий гражданство

Henley&Partners: граждане Японии и Сингапура могут въехать без визы в 192 страны мира

Международное агентство Henley & Partners опубликовало обновленный индекс самых удобных для путешествия паспортов (рейтинг стран, граждане которых могут посещать без визы другие государства). Об этом сообщает CNN.

Самыми «сильными признаны паспорта Японии и Сингапура — их обладатели могут совершить безвизовый въезд в 192 государства. Это на 166 стран больше, чем граждане Афганистана, которым без визы доступны только 26 стран мира.

Второе место делят Германия и Южная Корея (граждане этих стран могут въехать в 190 стран). Третью строчку списка занимают Финляндия, Италия, Люксембург и Испания (189). На четвертом месте Австрия и Дания (188). Замыкают ТОП-5 самых выгодных для путешествий паспортов Франция, Ирландия, Нидерланды, Португалия и Швеция (187).

Россия занимает 52 место в списке — россияне могут совершить безвизовый въезд в 118 стран.

Также отмечается, что жители некоторых стран могут въехать без визы в менее чем 40 государств. Кроме того, пандемия коронавируса и закрытые последние 18 месяцев границы вызвали рекордное неравенство в возможностях путешествовать за 16-летнюю историю рейтинга.

В июле 2020 года самым удобным гражданством для путешествий во время пандемии коронавируса было названо японское.