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Девушка похвасталась отдыхом на пляже в сети и получила штраф в 600 тысяч рублей

Австралийку оштрафовали на 8,5 тысячи долларов за побег из карантинного отеля
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Фото: Google maps

Приехавшая в другой штат австралийская туристка сбежала из отеля спустя восемь минут карантина и была оштрафована на 8,5 тысячи долларов (около 615 тысяч рублей). Об этом пишет Daily News.

22-летняя Шаннаи Рид прилетела из штата Новый Южный Уэльс в город Брум, находящийся на северо-западе Австралии. Согласно законам местных властей, по приезде она должна была соблюдать карантин в отеле, однако австралийка сбежала из гостиницы через восемь минут после заселения — на камеру видеонаблюдения попал момент, как девушка выходит из номера и разговаривает с персоналом.

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Спустя два дня Рид выписалась из отеля и отправилась в торговый центр за покупками — она похвасталась фото своей новой рубашки в социальных сетях. Еще пять дней австралийка гуляла по городу, отдыхала на пляже и посещала другие достопримечательности, а затем также делилась снимками с подписчиками. На ее публикации обратили внимание правоохранительные органы, и путешественницу задержали в аэропорту.

Чтобы выйти из-под стражи, туристке пришлось заплатить 2,5 тысячи долларов (около 180 тысяч рублей). Однако после того как в суд попала запись с камер видеонаблюдения в отеле, девушке подняли сумму штрафа еще на шесть тысяч долларов (435 тысяч рублей). Тем не менее на момент вынесения нового обвинительного приговора, Рид уже улетела обратно в родной штат. Отмечается, что путешественнице не придется платить долг, пока она не вернется в западную Австралию.

Ранее в августе мужчина сбежал из карантинного отеля ради выпивки и объяснил свой поступок горем, которое он испытывает после смерти отца. Всего турист провел «на свободе» восемь часов: сначала он направился в паб, а затем в «Макдоналдс». Путешественник вернулся в гостиницу под утро в состоянии алкогольного опьянения, вскоре к нему пришли сотрудники правоохранительных органов.

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