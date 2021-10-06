Названы сроки запуска круглогодичной навигации по Севморпути

Круглогодичная навигация по Северному морскому пути (СМП) начнется в высоких широтах в 2023-2024 годах. Такие сроки запуска назвал вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его цитирует «Парламентская газета».

Он отметил, что в 2022 году будут запущены регулярные контейнерные перевозки, которые обеспечат доставку рыбной продукции из Дальнего Востока в европейскую часть России. Это станет новым этапом в развитии Северного морского пути.

В 2023-2024 годах стартует круглогодичная навигация в высоких широтах, заметил вице-премьер.

Северный морской путь позволяет завозить необходимые для строящихся предприятий материалы и конструкции, транспортировать сырье — по сути, «сшивает Российский Север», подчеркнул Трутнев.

Также на базе Северного морского пути важно создавать новый глобальный транспортный коридор, резюмировал вице-премьер.

Ранее вице-премьер Трутнев заявлял, что для борьбы с пожарами необходимо увеличение числа лесопользователей. По его мнению, также оно поможет для развития отрасли в округе.

