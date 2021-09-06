Оценено предложение Шойгу построить новые промышленные центры в Сибири

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов оценил планы на строительство новых промышленных центров в Сибири, озвученных министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам эксперта, развитие этого региона обеспечит рост всей страны. Об этом Караганов высказался в беседе с «Лентой.ру»

Ранее Шойгу рассказал о плане строительства новых городов в Сибири. В частности, промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста может быть создан между Братском и Красноярском. По словам главы Минобороны, в этом месте есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции. Там же может быть создан кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.

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Помимо этого, около Лесосибирска может появиться кластер «Лес и строительные материалы». Создание углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья возможно в районе Канска. Также в Южной Сибири есть потенциал для создания масштабной добычи с более высоким переделом коксующегося угля, добавил Шойгу.

«Строительство новых городов ускорит развитие всей России»

Сергей Караганов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что в конце 2000-х годов в России проводилась научная проработка проекта, получившего название «поворот на Восток». В его рамках, по словам эксперта, предусматривалось ускоренное развитие Сибири с ориентацией на азиатские рынки. Караганов заявил, что по ряду причин тогда приоритет получил Дальний Восток. В связи с обозначенными Шойгу планами Караганов обрадовался тому, что власти вернулись к идее развития Центральной Сибири и Сибири в целом.

«Строительство новых городов, а, вернее, новых научно-производственных центров и агломераций, перенос в них части столичных функций, ускорит развитие всей России. Также это наконец подключит к передовым и быстро растущим рынкам Азии всю Сибирь и поможет преодолеть "континентальное проклятие" — удаленность от рынков ее центральной части», — заявил Караганов.

Среди прочего эксперт предложил дополнить инициативу Шойгу двумя направлениями. «Во-первых, строительством меридианных транспортных артерий Север — Юг, в частности, через Монголию в Китай и Индокитай, которые бы соединили центральные регионы Азии, Сибири с Северным морским путем. И, во-вторых, нельзя допустить, чтобы проект нового освоения Сибири носил бы технократический характер, то есть предусматривал бы только строительство заводов, городов и путей сообщения. Одна из причин начавшегося замедления "восточного поворота" через Дальний Восток — отсутствие в нем увлекающей активную часть общества идейной составляющей», — пояснил Караганов.

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По мнению специалиста, без Сибири Россия не состоялась бы великая держава. «Мы просто стали бы восточным аналогом Польши», — отметил он. Караганов акцентировал внимание на том, что последние три столетия Россия старалась подражать Европе, однако петровский период исчерпан. Он поблагодарил западных соседей за весь привнесенный опыт и заявил, что пришло время вспомнить о своих азиатских корнях.

«Ускоренное развитие Сибири открывается перед Россией, перед нашим народом новые горизонты. Не только экономического, но и духовного развития. Из восточной окраины Европы мы превращаемся — при правильной и активной политике — в ключевого игрока поднимающейся Большой Евразии», — заключил Караганов.

Об идее строительства новых городов Сергей Шойгу впервые заявил в августе 2021 года. Тогда он предложил создать «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — пояснил он.