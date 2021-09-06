Шойгу назвал срок завершения разработки предложений по развитию Сибири

Шойгу: проработка предложений по развитию Сибири по поручению Путина идет более 10 лет

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью РБК рассказал о процессе разработки предложений по развитию Сибири.

Глава оборонного ведомства отметил, что данным вопросом по поручению президента России Владимира Путина уже более 10 лет занимается Русское географическое общество при участии ученых, а также ведущих экспертов Центра стратегических разработок. «Работа идет очень активно, и, думаю, осенью будет завершена», — поделился он.

После согласования в правительстве разработку представят президенту России.

Шойгу также напомнил, что недавно глава государства во время встречи с лидерами «Единой России» поручил правительству подготовить предложения по реализации данной программы. Министр обороны выразил надежду, что новый состав фракции партии в Госдуме сделает продвижение программы одним из основных приоритетов.

О строительстве новых городов Сергей Шойгу рассказал в августе 2021 года. Он выступил с инициативой на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. В частности, промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста может быть создан между Братском и Красноярском.