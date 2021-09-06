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Шойгу рассказал о строительстве новых городов в Сибири

Министр обороны Шойгу: промышленный центр может быть создан между Братском и Красноярском
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о плане строительства новых городов в Сибири в интервью изданию РБК.

В частности, промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста может быть создан между Братском и Красноярском. По словам Шойгу, в этом месте есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции. Там же может быть создан кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.

Помимо этого, около Лесосибирска может появиться кластер «Лес и строительные материалы». Создание углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья возможно в районе Канска. Также в Южной Сибири есть потенциал для создания масштабной добычи с более высоким переделом коксующегося угля, добавил Шойгу.

Разработкой предложений по развитию Сибири по поручению президента России Владимира Путина уже более 10 лет занимается Русское географическое общество при участии ученых, а также ведущих экспертов Центра стратегических разработок, рассказал министр обороны. По его словам, работа идет очень активно, и может быть завершена уже осенью. После согласования в правительстве результаты представят президенту России.

Денег нет?

Для запуска успешных экономических проектов необходимо достаточное количество природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансов, подчеркнул министр. По его мнению, в настоящее время в Сибири хватает ресурсов, энергии и людей. Поэтому требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов, которые позволят создать «новые стоимости» и дадут новые объемы и источники средств.

Деньги на реализацию проектов в Сибири наряду с государственными средствами следует искать у частного капитала, уверен Шойгу. Он также рассказал, как отреагировал на слова о нехватке денег на строительство новых городов от одного из участников совещания по макроэкономическим проектам президент России Владимир Путин.

Кедровый тракт

Кроме того, министр высказался об идее создания маршрута между Европой и Китаем — так называемого «Кедрового тракта». По его словам, необходимость такого пути, который будет еще и безопасным, очевидна. В частности, он напомнил о блокировке Суэцкого канала, нападениях пиратов, а также ситуации в Афганистане.

Помимо этого, «Кедровый тракт» будет иметь большое значение в том числе и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, добавил Шойгу. В рамках строительства маршрута он предложил модернизировать Транссибирскую магистраль.

Большие города

О строительстве новых городов Сергей Шойгу впервые упомянул в августе 2021 года. Тогда он предложил создать «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей, которые старнут научно-промышленными и экономическими центрами. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — пояснил он.

Вместе с этим, о создании новых городов заговорили и на Дальнем Востоке. Так, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создать в регионе город с населением более одного миллиона человек путем объединения Владивостока (600 тысяч человек), города Артема (100 тысяч человек) и нового города-спутника, куда привлекут 300 тысяч человек. Через несколько дней на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано соглашение о создании города Спутник.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что перспективы стать городом-миллионником есть и у столицы региона Хабаровска. По его словам, это может произойти уже к 2034 году. Для того, чтобы реализовать этот план, власти планируют вводить по 1 миллиону квадратных метров жилья в год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают появление новых городов необходимым для развития страны. При этом он подчеркнул, что строить новые города и развивать уже существующие — одинаково важно.

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