В Минвостокразвитии назвали сумму для создания нового российского города

Глава Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков заявил, что на первом этапе для создания города Спутника потребуется 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра», — отметил Чекунков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, соглашение предусматривает более масштабный проект на 2,8 миллиона квадратных метров. Но он будет реализовываться по частям, добавил государственный деятель.

На инфраструктуру Спутника уйдет 15 процентов от общего объема инвестиций, а именно — 15 миллиардов рублей. Их выделит государство.

31 августе Чекунков рассказал о планах создать в регионе город с населением более одного миллиона человек путем объединения Владивостока (600 тысяч человек), города Артема (100 тысяч человек) и нового города-спутника, куда привлекут 300 тысяч человек.