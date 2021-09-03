Дальнему Востоку предрекли опустение из-за города-миллионника

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил против создания города-миллионника на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает РИА Новости.

Титов опасается опустения на огромных территориях, схожих по размерам с Европой. «Если мы соберем все население Дальнего Востока в один город, образуются огромные безлюдные территории, сравнимые со всей Европой, это неправильно», — заявил он.

Наилучший вариант для России — развитие городов с населением в 300 тысяч человек, считает омбудсмен. В них удобнее жить с социальной и экономической точки зрения. На Дальнем Востоке необходимо создать десятки 300-тысячников, добавил Титов.

В конце августа министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о планах создать в регионе город с населением более одного миллиона человек путем объединения Владивостока (600 тысяч человек), города Артема (100 тысяч человек) и нового города-спутника, куда привлекут 300 тысяч человек.

В ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин назвал увеличение численности населения Дальнего Востока исторической задачей. Он отметил, что отток населения сократился, но до сих пор продолжается. По словам главы государства, чтобы приумножить число проживающих в регионе, необходимо развивать производство и создавать рабочие места.