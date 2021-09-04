Мэр Владивостока назвал способы привлечения жителей в новый город Спутник

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что главные способы привлечения жителей в новый город Спутник — это увеличение числа рабочих мест и крупные инвестиционные проекты. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

На мероприятии было подписано соглашение о создании города. Ожидается, что поселение с 2,8 миллиона квадратных метров жилья будет возведено под Владивостоком. В городе должны будут проживать 300 тысяч человек. Вместе же с Владивостоком и Артемом население городской агломерации превысит миллион человек.

«Мы понимаем, что это новые рабочие места. Это те люди, которые будут являться основой, стержнем будущего строительства большого Владивостока, ведь тот самый город Спутник или район Спутник, который упоминается, — это явно не предел для нашей территории», — считает Шестаков.

Он заявил, что не боится управлять городом-миллионником. По словам мэра, когда речь идет о жизнях и комфорте граждан, то нет никакой разницы между счастьем трех человек и счастьем трех миллионов, так как «это все та же ответственность, это все та же работа команды». Шестаков подчеркнул, что большие объемы работы его не пугают.