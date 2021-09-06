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Шойгу поддержал создание российской альтернативы Новому шелковому пути

Шойгу поддержал идею создания безопасного пути между Европой и Азией — «Кедрового тракта»
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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Министр обороны Сергей Шойгу поддержал идею создания «Кедрового тракта», который должен будет стать альтернативой Новому шелковому пути и перевозкам по Суэцкому каналу. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, нужно построить безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Шойгу объяснил, что необходимость такого транспортного коридора доказывают последние события с блокировкой Суэцкого канала, нападения пиратов, а также произошедшее в Афганистане. Это крайне важно для международных транспортных потоков, резюмировал он.

При этом министр отметил, для России этот проект имеет огромное значение, так как благодаря нему станет возможной интеграция в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Шойгу предложил модернизировать в рамках строительства «Кедрового тракта» Транссибирскую магистраль.

Отмечается, что с идеей строительства «Сибирского кедрового тракта» выступил российский миллиардер Олег Дерипаска весной этого года.

В интервью Шойгу также рассказал о реакции президента России Владимира Путина на слова о нехватке денег на строительство новых городов в Сибири от одного из участников совещания по макроэкономическим проектам. «Не вспомню точно кто сказал: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать — никогда денег и не будет"», — поделился он. Шойгу подчеркнул, что для запуска успешных экономических проектов необходимо достаточно природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансов.

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