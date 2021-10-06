Серьги в виде вакцины от коронавируса стали предметом споров в сети

Австралийский модный бренд выпустил украшения с призывом к вакцинации и стал предметом споров в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Речь идет о серьгах марки Funk Ears, которые выполнены в виде пробирок вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Pfizer. Помимо этого, в ассортименте ретейлера представлено изделие, имитирующее британский препарат AstraZeneca от COVID-19. Стоимость аксессуаров, изготовленных из стекла и серебра, составляет 25 долларов (1812 рублей).

Читатели издания неоднозначно отнеслись к необычному дизайну украшений и поделились своим мнением в комментариях под размещенными кадрами. Так, одни обругали новые серьги Funk Ears. «Идиоты», «Просто кошмар», «У меня нет слов, они сошли с ума», «Кто вообще придумал такое? Я в замешательстве», — высказывались пользователи сети. В то же время другие комментаторы оценили идею марки. «Интересная идея!», «А мне понравились серьги», «А я бы купила! Призываю всех вакцинироваться!», «Надеюсь, что они еще доступны к покупке», «Классно!» — писали они.

Ранее в октябре модный дом Givenchy обвинили в призыве к суициду из-за необычного украшения. В линейке люксового бренда появилось колье-чокер, которое выполнено в виде сломанной веревочной петли на шее. «Кошмар», — высказался по этому поводу один из юзеров.