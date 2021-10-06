Люксовый бренд вернул в моду мини-юбки в стиле 2000-х и подвергся критике в сети

Итальянский бренд Miu Miu подвергся критике в сети за попытку вернуть в моду вещь в стиле 2000-х годов. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте Diet Prada, администраторы которого публикуют скандалы из мира моды.

Речь идет о мини-юбке с низкой посадкой, длина которой едва прикрывает ягодицы. Модели люксовой марки представили данный предмет одежды на показе коллекции весна-лето 2022, который состоялся 5 октября в рамках Недели моды в Милане. В линейке появились юбки бежевого, серого, синего, коричневого и черного цветов.

Администратор Diet Prada разместил на странице несколько коллажей, где соединил фото популярных в нулевых знаменитостей, которые часто появлялись на публике в подобных мини-юбках. Среди них оказались Кристина Агилера, Бейонсе, Пэрис Хилтон, Николь Ричи и другие. «Вы готовы к этому возвращению?» — подписан пост, который набрал больше 114 тысяч лайков.

Пользователи сети принялись выражать свое недовольство в комментариях. «Я устала следить за трендами. За ними невозможно уследить, а этот и вовсе ужасен», «Я не буду принимать в этом участие, спасибо», «Они не могут вернуться, мы не позволим», «Давайте оставим ранние 2000-е в покое», «Нет, боже, только не это», — негодовали они.

Ранее в октябре модный дом Givenchy обвинили в призыве к суициду из-за необычного украшения. Речь идет о колье-чокере, которое выполнено в виде сломанной веревочной петли на шее. «Уверен, что это маркетинг, кошмар», — высказывались пользователи сети по поводу новинки.