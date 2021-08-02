Россиянкам показали способы выглядеть модно в вещах из 2000-х

Эксперты моды российской версии журнала Vogue показали женщинам способы, как составлять стильные образы из одежды и аксессуаров в стиле 2000-х годов. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте издания в понедельник, 2 августа.

На кадрах ролика модель передвигается по улицам Москвы, периодически меняя наряды. Она одета в комплект вещей розового цвета, состоящий из расшитых блестящими бусинами топа и мини-юбки Miu Miu. Изначально ее образ дополняет маленькая наплечная сумка бренда by Far, а затем ее сменяют аналогичные аксессуары марок Fendi и Prada.

После этого девушка примеряет солнечные очки с крупными розовыми линзами модных домов Chanel, Fendi и Givenchy, нанося на губы полупрозрачный блеск. Далее героиня «переодевается» в юбку лаймового цвета Bottega Veneta, а затем — в розовую Versace. Свои волосы она укладывает с помощью заколок-крабов Salt&Wave.

В конце ролика демонстрируется обувь манекенщицы. Она сидит на стуле, читая журнал Vogue, а на ее ногах сменяются сандалии на невысокой шпильке люксовых брендов by Far, Alexander Wang и Prada.

«В нашем новом видео мы наглядно показываем, как интерпретировать тенденции нулевых на современный лад — и какие предметы гардероба вам необходимы этим летом», — говорится в описании публикации.

В июле журналисты портала Bustle составили список худшей одежды в стиле 2000-х годов, которой предрекли возвращение в моду. В частности, к ним относятся спортивные велюровые костюмы бренда Juicy Couture, обувь на платформе, а также джинсы с заниженной талией. По мнению экспертов в области стиля, «некоторые элементы гардероба из прошлого должны оставаться в прошлом».