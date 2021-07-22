Эксперты моды назвали худшие популярные в 2021 году тренды из нулевых

Журналисты портала Bustle составили список худшей одежды в стиле 2000-х годов, которой предрекли возвращение в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что в 2021 году знаменитости и модные блогеры вновь обратили внимание на трендовые вещи из упомянутого десятилетия. В частности, к ним относятся спортивные велюровые костюмы бренда Juicy Couture, обувь на платформе, а также джинсы с заниженной талией.

По мнению экспертов в области стиля, «некоторые элементы гардероба из прошлого должны оставаться в прошлом». Список таких вещей возглавил тренд total denim (образ, полностью состоящий из джинсовой одежды). В пример журналисты привели знаменитый выход музыкантов Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка на премии American Music Awards в 2001 году. Тогда Спирс запечатлели в джинсовом платье, а Тимберлейка — в пиджаке, брюках и панаме из того же материала.

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Еще одним анти-трендом модные редакторы назвали банданы, которые женщины начали повязывать на грудь в качестве топа. В ту же категорию попал старомодный образ в стиле гранж: клетчатые мини-юбки с металлическими украшениями в сочетании с массивными ботинками и сетчатымы колготками.

По мнению экспертов, поклонницам моды также следует отказаться от брюк-капри, которые укорачивают ноги. Помимо этого, в число худших трендов вошло сочетание платьев с джинсами — данный образ тоже нарушает пропорции тела.

Наконец, нежелательными аксессуарами стали популярные в нулевых тонкие шарфы и множество пластиковых браслетов на руке.

Ранее в июле эксперты моды назвали лучшие вещи из 90-х на лето 2021 года. Например, в список вошли базовое маленькое черное платье, а также панамы разных оттенков и принтов.