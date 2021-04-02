Брюкам-капри из 2000-х предрекли возвращение в моду из-за Ким Кардашьян

Брюкам-капри, которые были популярны в 2000-х годах, предрекли скорое возвращение в моду благодаря телезвезде и предпринимательнице Ким Кардашьян. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци запечатлели 40-летнюю бизнесвумен в Западном Голливуде в красных брюках из кожи длиною ниже колена. Она также надела черный укороченный лонгслив и коричневые ботинки бренда Manolo Blahnik на шпильке со шнуровкой. Стоимость обуви составляет 690 долларов (52 тысячи рублей).

По мнению журналистов, Ким Кардашьян является популяризатором многих вещей, которые были актуальны в прошлых десятилетиях. Например, после ее появления на публике в велосипедках и шлепанцах на платформе поклонники принялись повторять ее образ и публиковать соответствующие фото в соцсетях. Эксперты считают, что по этой причине брюки-капри также станут новым модным трендом.

Ранее в марте скрывающие лишний вес джинсы вернулись в моду. Речь идет о брюках с широкими штанинами в стиле 90-х. Считается, что популярности этого тренда отчасти способствовал повсеместный режим самоизоляции, введенный во время пандемии коронавируса. Так, подобные джинсы появились в ассортименте таких марок, как Balenciaga, Bottega Veneta, Wrangler и Levi's.