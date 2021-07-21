Эксперты моды назвали лучшие вещи из 90-х на лето 2021 года

Журналисты портала о моде TZR составили список лучших вещей в стиле 1990-х годов для летнего сезона 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что для создания подборки редакторы вдохновлялись архивными фотографиями супермоделей Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, а также актрис Дженнифер Энистон и Сары Джессики Паркер, поскольку перечисленные звезды считались иконами стиля указанного десятилетия.

Так, список возглавило маленькое черное платье как базовый элемент гардероба. Специалисты посоветовали присмотреться к моделям с асимметричными вырезами на рукавах или в зоне декольте, а также к платьям-комбинациям.

Материалы по теме «Нам просто денег не хватает». Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду

Самыми модными аксессуарами конца прошлого века избрали панамы разных оттенков и принтов, а также узкие прямоугольные очки. При этом оправа последних может быть оснащена как классическими, так и разноцветными стеклами.

Наконец, по мнению экспертов моды, самая трендовая обувь летнего сезона — сандалии на платформе. Редакторы советуют делать выбор в пользу моделей с ремешками или завязками вокруг щиколотки.

В мае откровенный наряд героини «Красотки» из 90-х стал новым модным трендом. Речь идет об платье в виде белого кроп-топа и ярко-синей мини-юбки, соединенных между собой металлическим кольцом на талии. В таком образе Вивьен, персонаж американской актрисы Джулии Робертс, была снята в одной из сцен картины 1992 года.