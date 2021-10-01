18-летняя дочь Кейт Мосс прошлась по подиуму с инсулиновой помпой на бедре

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс удивила общественность необычной деталью в образе на модном показе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

18-летняя Лила Грэйс Мосс прошлась по подиуму на совместном шоу люксовых брендов Fendi и Versace. Папарацци засняли манекенщицу в боди со скрепкой в области декольте, которое украшено орнаментом золотого цвета. На ней также — укороченный пиджак, колье в виде логотипа Fendi и туфли на каблуках. В руках девушка держит большую сумку.

Поклонники обратили внимание на инсулиновую помпу на бедре Мосс и поблагодарили ее за то, что она не скрывает свою болезнь — диабет первого типа. Отмечается, что пациентам с упомянутым диагнозом необходимо ежедневно делать инъекции инсулина или носить специальную помпу.

«Обожаю тебя за то, что ты не прячешь инсулиновую помпу! Ты вдохновляешь всех диабетиков», «Лила, спасибо за то, что показала помпу на дефиле! Ты — королева, я чувствую себя намного лучше после таких действий», «Просто лучшая, спасибо от всех диабетиков», — высказывались фанаты.

Ранее в октябре 2020 года Лила Грэйс Мосс вышла в свет в откровенном наряде, как у матери в 1990-х. Фотографы запечатлели модель в нижнем белье и черном платье длины макси из прозрачной ткани, которая просвечивала ее тело.