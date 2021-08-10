Откровенный наряд 18-летней дочери Кейт Мосс разочаровал фанатов

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс появилась на публике в откровенном образе и нарвалась на критику. Снимки публикует Daily Mail.

18-летняя Лила Грэйс Мосс (Lila Grace Moss) прошлась по улицам Ибицы без бюстгальтера в коротком атласном платье телесного цвета, которое оформлено разрезом на ноге. Знаменитость дополнила наряд черными сандалиями и небольшой сумкой, а также несколькими украшениями из белого золота.

Известно, что девушка направлялась на ужин с друзьями в один из ресторанов на Ибице. Согласно материалу, на данный момент манекенщица отдыхает на острове вместе с матерью.

Читатели издания не оценили чересчур откровенное платье Мосс и выразили свое разочарование в комментариях под опубликованными фотографиями. «Выглядит не очень привлекательно, как и сама Кейт», «Зато ей не нужно переодеваться, когда она пойдет спать», «Зачем гулять в ночнушке?», «Почему она вышла на улицу полуголой?», «Отвратительный наряд», «Кто шьет эти платья — ужасно», — высказывались фанаты.

Ранее в октябре 2020 года Лила Грэйс Мосс вышла в свет в откровенном наряде, как у матери в 1990-х. Папарацци запечатлели модель в нижнем белье и черном платье длины макси из прозрачной ткани, которая просвечивала ее тело.