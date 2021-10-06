В Минздраве рассказали о состоянии пермского стрелка

Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) студент Тимур Бекмансуров по-прежнему в тяжелом состоянии. Оно пока не позволяет перевести его в обычную палату. Об этом в среду, 6 октября, со ссылкой на краевой Минздрав пишет РИА Новости.

В ведомстве также рассказали, что еще один пострадавший при стрельбе продолжает лечение в медучреждении, его состояние удовлетворительное.

24 сентября стало известно, что Бекмансуров вышел из комы. 5 октября сообщалось, он не может говорить из-за операции на гортани вследствие трахеостомы (отверстия) в горле и общается записками. Когда состояние улучшится, врачи переведут его в обычную палату, а оттуда стрелка могут доставить в московское СИЗО «Матросская тишина».

Стрельба в пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.