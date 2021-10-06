Эстрадная певица Анжелика Варум назвала отношения России и Украины «сумасшедшим домом» и выступила за мир между странами. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале «А поговорить?»

Исполнительница отметила, что около пяти лет не была в родном Львове, но при этом въезд на Украину ей открыт. «Я не езжу в Крым уже очень много лет. Нет возможности, потому что я попадаю в "черные списки" и не смогу приехать во Львов. У меня там родные», — сказала Варум.

Она заявила, что «посылает» всех, кто пытается выяснить у нее, на чьей она стороне. «Здесь не может быть никакой позиции. Я что, сумасшедшая? Я за человечество, за мирное сосуществование», — высказалась певица. Она добавила, что есть нечто нездоровое в том, что «люди собираются стайками и кучками».

В январе стало известно, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета стала гражданкой США. Она с детства живет в Соединенных Штатах, где ее воспитывают дедушка, бабушка и дядя по материнской линии. Там девушка учится, пишет музыку и играет в рок-группе Without Gravity.