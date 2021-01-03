Дочь Агутина и Варум стала гражданкой США

Елизавета Варум, дочь певца Леонида Агутина и его супруги Анжелики Варум, стала гражданкой США. Об этом она сообщила в Instagram.

Подписчики поздравили 21-летнюю Варум с этим событием.

Елизавета Варум с детства живет в США, где ее воспитывали дедушка, бабушка и дядя по материнской линии. Девушка учится, пишет музыку, играет в рок-группе Without Gravity и выступает с концертами в ночных клубах. Анжелика Варум рассказывала в 2019 году, что помогает дочери финансово, но та летом подрабатывает официанткой.

Агутин 2 января заявил, что российские артисты на фоне западных кажутся ему нищими. «Мы варимся только внутри своего рынка, поэтому, конечно, денег вращается очень мало», — объяснил певец.