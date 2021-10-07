Ученые назвали защищающий от болезни Альцгеймера продукт

Группа американских и индийских ученых провела исследование и выяснила, что природное соединение фенхол, которое содержится в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера. Результаты опубликованы на портале Science Daily.

В статье уточняется, что фенхол способен снижать уровень нейротоксичности мозга. Исследователи подчеркнули, что лечебный эффект пряной травы обусловлен механизмами, которые влияют на микробиом кишечника.

Специалистами было изучено взаимодействие на молекулярном уровне между мозгом и кишечником. Ученые попытались определить, как это может повлиять на здоровье мозга и снижение когнитивных способностей.

После анализа 144 тысяч природных соединений исследователями было обнаружено, что фенхол, соединение растительного происхождения, придающее базилику его ароматный запах, лучше всего стимулирует определенный рецептор. Это в свою очередь препятствует накоплению токсичных бета-амилоидных соединений в мозге.

Ранее исследователи из Великобритании разработали новый метод пассивного измерения мозговой активности, который позволяет выявлять болезнь Альцгеймера на самых ранних стадиях. В ходе разработанного учеными из Батского, Бристольского и Кентского университетов теста Fastball людям с надетым энцефалографическим шлемом показывают быстро сменяющиеся изображения. В это время у них измеряют мозговые волны. В то время, как картинки постепенно меняются, специалисты по изменению электроэнцефалограмм выявляют, запомнил ли человек перемены.

