В Белоруссию приехал брат Уго Чавеса

В Белоруссию приехал брат бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, передает БЕЛТА.

Спецпосланник президента Венесуэлы Адан Чавес Фриас встретится с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и главой Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Он также прочитает лекцию «Идеи Боливара и Чавеса сегодня» в Белорусском государственном университете и поучаствует в открытии выставки «Трансатлантик арт-мессидж», на которой будет представлена картина «Наш Уго».

Уго Чавес скончался в марте 2013 года от онкологического заболевания. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил в стране трехдневный траур и прилетел в Венесуэлу на похороны. Он называл Чавеса «одним из величайших государственных и общественных деятелей современности, несгибаемым героем, пламенным патриотом и борцом за независимость», а также надежным другом и братом.

Новым президентом Венесуэлы стал Николас Мадуро. В январе 2019 года в стране начались массовые протесты. Спикер парламента Хуан Гуайдо возглавил оппозицию и провозгласил себя временным главой государства. Его признали ряд западных стран во главе с США. Однако Мадуро удалось удержаться у власти.

