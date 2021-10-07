В России задумали ограничить инвестиции в криптовалюту

Российские парламентарии задумались над законодательным ограничением инвестиций в криптовалюту и криптоактивы для неквалифицированных инвесторов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. План направлен на защиту частных инвесторов от рисков, так как, по словам депутата, цифровые монеты являются «сложным инструментом» для неспециалистов.

«Цифровые активы — это тема нашего пристального внимания, и здесь мы будем смотреть на то, чтобы максимально защитить наших граждан при вложениях в цифровые валюты и цифровые активы, потому что здесь — новый инструмент, и он достаточно сложный для неквалифицированного инвестора», — заявил Аксаков. Он добавил, что новые правила помогут оградить людей от «непродуманных вложений».

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов обратил внимание на то, что на западных рынках наблюдается противоположная тенденция: все больше людей считают криптовалюты привлекательными активами. «Сейчас 14 процентов всех финансовых консультантов США своим клиентам предлагают реальную опцию от одного до двух процентов активов держать в частных криптовалютах», — отметил эксперт.

Основатель брокерской компании «Алор» Анатолий Гавриленко выразил мнение, что самой привлекательной особенностью криптовалюты как актива является финансовая свобода в использовании, и регуляторы не должны «доводить людей и загонять их в угол» какими-либо ограничениями. «Люди всегда что-нибудь придумают, что заставит обойти запреты», — утверждает Гавриленко.

В июле Центробанк России рекомендовал российским биржам не допускать к торгам инструменты с привязкой к криптовалютам и криптоактивам. ЦБ преследовал аналогичные цели — оградить массового инвестора от рисков. Ведомство посоветовало профессиональным участникам рынка ценных бумаг перестать предлагать неквалифицированным клиентам покупку акций с привязкой к криптоактивам и не включать их в состав паевых инвестиционных фондов. Однако заявления ЦБ носили рекомендательный характер.

Однако в сентябре ЦБ пошел на более решительные меры. Первый зампред регулятора Сергей Швецов заявил, что банк начал работу с частными кредитными организациями, чтобы они ограничивали покупки криптовалют, блокируя платежи в пользу бирж. Тогда чиновник напомнил об опасности «эмоциональной» покупки цифровых монет и назвал рынок криптовалют «высокотехнологичной финансовой пирамидой».