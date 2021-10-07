Анонсирована вторая часть «Дюны»

Legendary Pictures анонсировала создание второй части фантастического фильма «Дюна». Соответствующую запись кинокомпания сделала в своем Twitter.

«Это только начало… Спасибо тем, кто уже посмотрел "Дюну", и тем, кто собирается посмотреть в предстоящие дни и недели. Мы рады продолжить путь!», — говорится в сообщении. К нему также прикреплено изображение с надписью «Дюна. Часть вторая».

22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение. «Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос», — сказала она, тем самым подтвердив дальнейшие планы на популярную франшизу. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.

В сентябре стало известно, что общие сборы фантастического фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева превысили в России отметку в миллиард рублей.