«Дюна» собрала в России миллиард рублей

Общие сборы фантастического фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева превысили в России отметку в миллиард рублей. На это указывают данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Материалы по теме Дождались перемен Онлайн, скринлайф, «Премьера»: как изменилась киноиндустрия из-за пандемии коронавируса Песок сыплется. В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?

На данный момент картина собрала 1 101 521 305 рубля. При этом всего за второй уикенд фильм выручил 353,4 миллиона.

Ранее Вильнев оценил возможность съемок «Дюны-2». По его словам, у него изначально была мечта дойти до конца первой книги Фрэнка Герберта. «Так что я жду не дождусь возможности продолжить историю с того места, где я ее прервал», — подчеркнул он.

О том, что киностудия Legendary Pictures назначила режиссером ремейка «Дюны» франко-канадского кинематографиста Дени Вильнева, стало известно в 2017 году. В 1984 году фильм по книге снял американский режиссер Дэвид Линч, автор культового сериала «Твин Пикс». Тогда главную роль в картине исполнил Кайл Маклахлен.