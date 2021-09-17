Создатель фильма «Дюна» раскритиковал слова Илона Маска о колонизации Марса

Режиссер фильма «Дюна» Дени Вильнев подверг критике слова главы SpaceX Илона Маска о колонизации Марса. Своим мнением постановщик поделился в интервью для «Газеты.Ru».

По мнению франко-канадского кинематографиста, человечество должно сконцентрироваться на сохранении экологии Земли, а не эксплуатировать доступные ресурсы в попытке освоить другую планету, «какой бы привлекательной ни была подобная идея».

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«Мне не кажутся мудрыми размышления, что будущее человечества — где-то за пределами Земли. Думаю, будущее людей должно быть связано именно с нашей родной планетой. Ведь здесь у нас есть все необходимое. Позаботиться о том, чем мы обладаем здесь и сейчас — гораздо важнее размышлений о переселении куда-то в другое место. Я в этом глубоко убежден», — высказался создатель экранизации научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.

В январе 2016 года Маск заявил о возможности полета человека на Марс до 2025-го. Глава компании SpaceX также сообщал о планах отправить первый грузовой корабль на Марс в 2022 году, а первую миссию с людьми — не раньше 2024 года.