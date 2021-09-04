На Венецианском кинофестивале состоялась премьера «Дюны»

На Венецианском кинофестивале состоялся премьерный показ фантастического блокбастера Дени Вильнева «Дюна». Об этом сообщает ТАСС.

Премьера фильма, созданного по роману американского писателя Фрэнка Герберта, прошла во внеконкурсной программе. Проект был одним из самых ожидаемых на смотре, в связи с чем было практически невозможно забронировать билет на показ.

Режиссер рассказал, что долго мечтал экранизировать книгу Герберта. Главным вызовом для него стала попытка детально воссоздать описанный в романе мир и сделать так, чтобы лента была понятна даже тем, кто не читал произведение фантаста. «В книге меня поразил тот путь, который проделывает герой в поисках своей идентичности, как он старается погрузиться в чужую культуру, пытается справиться с грузом ответственности, который ложится на его плечи», — сказал Вильнев.

Отмечается, что в титрах его работа называется «Дюна: Часть первая». При этом режиссер не ответил на вопрос о том, будет ли он снимать вторую часть. «Это решение не за мной, но я могу сказать наверняка, что сейчас студия гордится картиной и делает все, чтобы выпустить ее в кинотеатрах», — заявил кинематографист.

О том, что киностудия Legendary Pictures назначила режиссером ремейка «Дюны» франко-канадского кинематографиста Дени Вильнева, стало известно в 2017 году. В 1984 году фильм по книге снял американский режиссер Дэвид Линч, автор культового сериала «Твин Пикс». Главную роль в картине исполнил Кайл Маклахлен.