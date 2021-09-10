Кристофер Нолан снимет фильм об «отце атомной бомбы»

В своем новом фильме англо-американский режиссер Кристофер Нолан расскажет о создателе ядерного оружия. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственный источник.

Как и предыдущая работа кинематографиста «Дюнкерк», эта картина будет посвящена одному из основополагающих моментов Второй мировой войны. Нолан снимет ленту об американском физике Роберте Оппенгеймере — «отце атомной бомбы» и руководителе Манхэттенского проекта.

На данный момент подробности об актерском составе неизвестны. Согласно слухам, одну из ролей в ленте исполнит Киллиан Мерфи, который успел сняться в пяти проектах Нолана. Дата выхода фильма в прокат не раскрывается.

Журналисты отметили, что несмотря на постоянное сотрудничество Нолана с компанией Warner Bros., на этот раз режиссер якобы отказался с ней работать. Предполагается, что конфликт со студией произошел из-за решения Warner Bros. выпускать фильмы одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max, которую кинематографист назвал «худшим стриминговым сервисом».

В июле этого года продюсер Александр Роднянский рассказал о планах снять новые фильмы в сотрудничестве с российскими режиссерами Андреем Звягинцевым и Кантемиром Балаговым. Отмечалось, что новая драма Звягинцева под рабочим названием What Happens станет первой лентой кинематографиста на английском языке.