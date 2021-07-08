Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке

Продюсер Александр Роднянский рассказал о планах снять новые фильмы в сотрудничестве с российскими режиссерами Андреем Звягинцевым и Кантемиром Балаговым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

«Недавно у Андрея появилась идея следующего проекта на английском языке. Я поддержал, потому что уверен, что талант Андрея, его удивительное понимание природы человека, дают ему возможность говорить с любой аудиторией — и российской, и глобальной», — сказал Роднянский на пресс-конференции в ходе Каннского кинофестиваля. Продюсер также поделился планами о сотрудничестве с американским постановщиком Стивеном Содербергом.

Отмечается, что драма Звягинцева What Happens станет первой лентой кинематографиста на английском языке и его первой картиной после «Нелюбви» 2017 года.

Балагов же будет снимать свой третий полнометражный фильм «Моника» после того, как завершит работу над пилотными эпизодами экранизации видео-игры «Одни из нас» от HBO. События ленты развернутся на малой родине режиссера — в Кабардино-Балкарии. Сценарий вместе с ним напишет лауреат литературной премии «Большая книга» Марина Степнова. Производство новых проектов Роднянского запланировано на 2021-2022 годы.