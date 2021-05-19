Студия Михалкова снимет фильм о битве российской субмарины с огромным моллюском

В России планируют снять фильм о противостоянии отечественной субмарины с огромным морским чудовищем кракеном. Проектом займется студия «ТриТэ» Никиты Михалкова. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

По словам генерального директора «ТриТэ» Леонида Верещагина, уже начался подготовительный этап. Съемки картины о битве подводников с гигантским мифическим моллюском начнутся через год.

«Новый проект называется "Кракен". Речь здесь идет о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ мирового океана — кракеном», — рассказал Верещагин. Он также отметил, что все драматургические ходы должны подчеркивать работу «наших моряков, которые без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг».

В сентябре прошлого года стало известно, что «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе. Согласно информации госкорпорации, в рамках сюжета ленты под рабочим названием «Вызов» главный герой полетит на Международную космическую станцию.