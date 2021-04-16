Датский актер Мадс Миккельсен снимется в новом фильме об Индиане Джонсе. Об этом сообщает Deadline.

Какая роль отведена Миккельсену, не уточняется.

Ранее в апреле сообщалось, что звезда сериала «Дрянь» актриса Фиби Уоллер-Бридж присоединится к актерскому составу нового фильма об Индиане Джонсе.

При этом в пятый раз сыграет роль археолога Индианы Джонса американский актер Харрисон Форд. Стивен Спилберг и Джордж Лукас не примут участие в съемках очередной картины о бесстрашном археологе. Новый фильм станет последним выходом 78-летнего актера в роли искателя приключений. Премьера

запланирована на 29 июля 2022 года.