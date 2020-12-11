Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса

Американский актер Харрисон Форд в пятый раз сыграет роль археолога Индианы Джонса. Об этом кинокомпания Disney сообщила в Twitter.

Следующий фильм об Индиане Джонсе снимет студия Lucasfilm. Режиссером новой картины выступит Джеймс Мэнгольд, известный по постановке оскароносной спортивной драмы «Ford против Ferrari». Премьера пятого эпизода франшизы намечена на июль 2022 года.

Стивен Спилберг и Джордж Лукас не примут участие в съемках очередной картины о бесстрашном археологе.

Харрисон Форд дебютировал в роли искателя приключений в 1981 году в кинокартине «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и сыграл в следующих трех эпизодах серии — «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984 год), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989 год), и «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (2008 год). Новый фильм станет последним выходом 78-летнего актера в роли искателя приключений, уточняет «Би-би-си».