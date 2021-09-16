В Голливуде рассказали о предотвратившем превращение России в вассала США Путине

Российский лидер Владимир Путин не допустил превращения России в «вассала» США. Такое мнение выразил американский режиссер, продюсер и сценарист Оливер Стоун в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам режиссера, если бы США смогли подчинить себе Россию, это пошло бы во вред не только Вашингтону, но и всему миру. В таком случае США превратились бы в тиранию, отметил Стоун.

«США могли бы стать партнером России, могли бы помочь по образцу плана Маршалла, но из-за денег этого не произошло. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. Появились все эти олигархи. Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена», — заявил он.

Материалы по теме Что-то с памятью моей Премьер-фетишист, суд над свиньей и пакт о забвении: что показали на лучшем кинофестивале России Страна шпионов, царей и олигархов Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?

Россия и США могли бы сотрудничать в борьбе с COVID-19, а также в производстве «чистой энергии» на базе российской атомной энергетики. Однако США, по мнению режиссера, заинтересованы во внешнем противнике, чтобы снабжать заказами военно-промышленный комплекс. По его словам, Вашингтон не может остановиться, потому что на кону большие деньги и сделки. «Если бы не было России, был бы найден другой враг», — заключил Стоун.

В мае Стоун рассказал, что кампания против России началась в США еще в 2006-2007 годах, когда российский президент Владимир Путин выступил с речью в Мюнхене с критикой идеи об однополярном мире. Режиссер подчеркнул, что Вашингтону следует перестать стремиться стать единственной силой, контролирующей мир, так как это «самоубийственный путь».

В 2020 году американский режиссер порассуждал об отношениях своих сограждан с русскими, напомнив о роли последних во Второй мировой войне. Стоун признался, что при виде критикующих Россию американцев у него возникает желание заявить им: «Ваш дед, отец, мать могли бы быть мертвы, если бы не Россия. Если бы не она, то Америке и Великобритании пришлось бы принести на алтарь войны куда больше жертв. Русские пожертвовали собой и спасли вас».