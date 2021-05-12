В Голливуде рассказали о «войне» США против России. Об этом заявил американский режиссер Оливер Стоун в интервью газете The Washington Post.

По словам Стоуна, кампания против России началась в США еще в 2006-2007 году, когда российских президент Владимир Путин выступил с речью в Мюнхене с критикой идеи об однополярном мире. Режиссер подчеркнул, что Вашингтону следует перестать стремиться стать единственной силой, контролирующей мир, так как это «самоубийственный путь».

Помимо этого, обладатель трех премий «Оскар» рассказал, что нет никаких оснований для обвинений Москвы в агрессивном поведении. Агрессивность исходит от сил НАТО, которые окружили Россию, и сейчас окружают Китай, считает Стоун.

Ранее американский режиссер порассуждал об отношениях своих сограждан с русскими, напомнив о роли последних во Второй мировой войне. Стоун признался, что при виде критикующих Россию американцев у него возникает желание заявить им: «Ваш дед, отец, мать могли бы быть мертвы, если бы не Россия. Если бы не она, то Америке и Великобритании пришлось бы принести на алтарь войны куда больше жертв. Русские пожертвовали собой и спасли вас».

До этого Стоун привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».