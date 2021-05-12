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В Германии оценили слова Оливера Стоуна о «войне» США против России

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Фото: Globallookpress.com

Американский режиссер Оливер Стоун, заявивший о «войне» США против России, рассказал о реальном положении дел, когда затронул тему отношений Москвы и Вашингтона. С таким мнением выступил немецкий политолог Александр Рар, пишет RT.

По его словам, Стоун является одним из тех, кто призывает страны Запада не винить Россию во всех бедах, а «посмотреть на себя в зеркало».

«Он говорит о том, что Запад начал драку, давайте задумаемся, чтобы хуже не было. И в Германии пока достаточно много разумных голосов, которые в том же роде выступают», — заключил он.

Ранее Стоун рассказал, что кампания против России началась в США еще в 2006-2007 годах, когда российский президент Владимир Путин выступил с речью в Мюнхене с критикой идеи об однополярном мире. Режиссер подчеркнул, что Вашингтону следует перестать стремиться стать единственной силой, контролирующей мир, так как это «самоубийственный путь».

Он отметил, что нет никаких оснований для обвинений Москвы в агрессивном поведении. По его словам, агрессия исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и сейчас окружают Китай.

Предыстория: В Голливуде рассказали о «войне» США против России
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