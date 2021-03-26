Звезда «Бегущего по лезвию» рассказала о токсичности голливудских режиссеров

Американская актриса, звезда фильма «Бегущий по лезвию» Шон Янг рассказала о токсичности голливудских режиссеров. Интервью с артисткой опубликовало The Daily Beast.

По ее словам, во время работы с Ридли Скоттом над фантастическим боевиком режиссер активно добивался ее внимания, однако получил отказ, поэтому добавил в картину некомфортную для актрисы постельную сцену.

«Я думала: зачем он это сделал? В чем был смысл? И я поняла, что это был вполне явный намек на то, чтобы поквитаться со мной», — заявила Янг. После этого, как утверждает женщина, звездный постановщик перестал с ней работать, а в продолжении «Бегущего по лезвию» ее персонажу выделили всего несколько минут экранного времени.

В интервью актриса назвала режиссера Оливера Стоуна ублюдком. По мнению Янг, тот сократил ее роль в ленте «Уолл-стрит» из-за того, что она заступилась за свою коллегу. Она также вспомнила, как в 1980-х актер Чарли Шин наклеил ей на спину стикер, написав на нем слово, обозначающее женский половой орган. Помимо этого, не объяснив причины, она обвинила в токсичности и Стивена Спилберга.