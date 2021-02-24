Джина Карано обвинила Disney в травле и запугивании

Американская актриса Джина Карано рассказала о травле со стороны компаний Disney и Lucasfilm. Об этом сообщает портал Indy100 со ссылкой на The Daily Wire.

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Карано дала большое интервью журналисту Бену Шапиро, в котором она раскрыла детали своего увольнения из телесериала «Мандалорец». Актриса заявила, что она не единственная, кто подвергся травле и запугиваниям со стороны руководителей студии.

«Я через многое прошла и ясно видела все издевательства, которые имели место быть, я замечала это и раньше. Я не единственная, над кем когда-либо издевалась эта компания, и я знаю это все не понаслышке. Я могла бы поделиться историей, которая перевернула бы ситуацию в СМИ, но не хочу, потому что иначе подставлю друга. Сейчас все боятся потерять работу», — поделилась артистка. Уточняется, что приводить доказательства своим словам Карано не стала.

Ранее в феврале сообщалось, что дочерняя студия компании Disney — Lucasfilm, занимающаяся производством «Мандалорца», отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило актерское агентство UTA.