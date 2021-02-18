Уволенная актриса «Мандалорца» стала самой популярной кинозвездой в мире

Американская актриса и боец MMA Джина Карано, уволенная из сериала «Мандалорец» за сравнение США с нацистской Германией, стала самой популярной кинозвездой в мире. Это следует из данных, опубликованных на сайте IMDb.

Портал оценивает текущую популярность знаменитостей на основе просмотров их профилей. Как правило, наибольшее число посещений набирают те, кто снимается в последних нашумевших фильмах и сериалах. Рейтинг обновляется еженедельно.

Скандал вокруг Карано помог ей пробиться в лидеры. На втором месте оказалась Шейлин Вудли, на третьем — лауреат «Оскара» Кристофер Пламмер, скончавшийся 5 февраля. В пятерку также вошли Эван Питерс и Элизабет Олсен.

Ранее в феврале стало известно, что студия Lucasfilm, занимающаяся производством «Мандалорца», отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA.