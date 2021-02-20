Фигурки с уволенной актрисой «Мандалорца» сняли с производства

Компания Hasbro сняла с производства фигурки с актрисой Джиной Карано, уволенной из сериала «Мандалорец». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уточняется, что первая партия игрушек, изображающих героиню артистки Кару Дюн, была выпущена в прошлом году и пользовалась большой популярностью. В Hasbro не стали комментировать ситуацию, однако ретейлер BigBadToyStore рассказал, что ему пришлось отменить предварительные заказы на этот товар, так как он больше не поступит в продажу.

Ранее в феврале стало известно, что студия Lucasfilm, занимающаяся производством «Мандалорца», отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA.

Фанаты Карано потребовали вернуть ее в сериал и создали соответствующую петицию. Автор обращения отметил, что людей недопустимо лишать работы из-за их политических взглядов. При этом он признал, что высказывания артистки можно назвать слишком резкими.