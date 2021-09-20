Режиссер «Дюны» раскрыл замысел фильма

Режиссер фильма «Дюна» Дени Вильнев заявил, что картина показывает будущее человечества достаточно мрачным. По его мнению, чтобы предотвратить апокалипсис, людям нужно отказаться от экстремального капитализма и злоупотребления природными ресурсами, пишут «Известия».

Вильнев раскрыл замысел своего фильма, опровергнув версию о том, что он вдохновлялся идеей Алехандро Ходоровского. Режиссер рассказал, что при работе над картиной ему требовалась максимальная концентрация внутри его «собственного пузыря»

Режиссер признался, что он стремился снимать так, словно является «единственным человеком во вселенной». При этом он назвал Ходоровского великим художником и предположил, что если бы снял «Дюну», то это была бы «невероятная, фантастически талантливая» работа. Вильнев добавил, что мечтает продолжить историю Фрэнка Герберта во втором фильме.

«У меня изначально была мечта дойти до конца первой книги Фрэнка Герберта, так что я жду не дождусь возможности продолжить историю с того места, где я ее прервал», — подчеркнул он.

После «Дюны-2» Вильнев замыслил еще один масштабный проект. Он планирует снять фильм о Клеопатре и ее эпохе. «Я уже очень давно ее задумал и всё ждал момента, когда можно будет это осуществить. Скоро, я надеюсь, эта возможность мне представится», — заключил режиссер.