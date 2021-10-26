Кристофер Нолан оценил фильм «Дюна»

Режиссеры Дени Вильнев и Кристофер Нолан обсудили недавно вышедший научно-фантастический фильм «Дюна». Кинематографисты побеседовали в рамках выпуска подкаста The Directorʼs Cut.

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В ходе передачи Нолан высоко оценил новый проект Вильнева. По мнению Нолана, создателям новой «Дюны» удалось добиться одного из лучших сочетаний живой киносъемки и компьютерной графики. Режиссер «Довода» подчеркнул, что картина Вильнева знакомит новое поколение людей с романом и вдохновляет фанатов на ее повторное прочтение.

«Я имел удовольствие посмотреть фильм уже несколько раз, и каждый раз я открываю для себя что-то новое: детали мира и то, как все сделано для большого экрана. Это истинное удовольствие и настоящий подарок для киноманов во всем мире», — заявил Нолан.

В сентябре сообщалось, что общие кассовые сборы фильма «Дюна» от режиссера Дени Вильнева превысили в России отметку в миллиард рублей. На это указывают данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.