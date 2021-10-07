Раскрыты данные о здоровье Горбачева после новостей о госпитализации

Первый президент СССР Михаил Горбачев не заражен COVID-19, но сидит на карантине из-за коронавируса, заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, пишет РИА Новости.

Как отметили в организации после появления новостей о госпитализации Горбачева, политик соблюдает рекомендации врачей. «Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», — раскрыл данные о здоровье бывшего президента Палажченко. По его словам, карантин Горбачева длится уже больше месяца.

Глава фонда не стал раскрывать местонахождение Горбачева. Он уточнил, что находится с ним в постоянном контакте. На сайте организации опубликовано письмо политика, написанное по случаю дня рождения российского лидера Владимира Путина 7 октября. Горбачев пожелал главе государства крепкого здоровья, «сил и энергии в служении России, укреплении ее государственности и развитии экономики».

Ранее соратник Горбачева Виктор Мироненко раскрыл роль Украины в развале СССР. По его словам, именно нежелание руководства Украинской ССР подписывать новый союзный договор предопределило неудачу этого соглашения.