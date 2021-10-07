Сумка в виде женской груди за сотни тысяч рублей развеселила покупателей

Французский бренд Schiaparelli начал продавать сумку в виде груди за 350 тысяч рублей

Французский модный дом Schiaparelli начал продавать необычный аксессуар за сотни тысяч рублей и развеселил покупателей. Соответствующий товар появился на официальном сайте бренда.

Речь идет о сумке коричневого цвета из гладкой телячьей кожи, выполненной в виде женской груди. Кроме того, изделие украшено золотой фурнитурой, на которую нанесен логотип марки. Известно, что стоимость упомянутой сумки составляет 4200 евро (около 351,2 тысячи рублей).

Согласно описанию на сайте Schiaparelli, вещь входит в коллекцию под названием Trompe l’oeil, которая вдохновлена сюрреализмом — направлением в искусстве XX века, которое отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. Помимо сумок, в линейке представлены аксессуары в виде различных частей тела человека.

Русскоязычные покупатели удивились дизайну изделия, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях в Instagram. «Смеюсь в голос, что это вообще такое?», «Тема сисек раскрыта», «Подгон на день рождения для пластического хирурга», «Если совсем плохо с размером, можно надевать ручками на шею под платье», «Сумки до и после рождения детей», — высказывались пользователи сети.

В сентябре Schiaparelli выпустил другой необычный аксессуар — кожаный ремень, форма которого имитирует плоский живот. Он изготовлен в виде корсета и продается за 2700 евро (225 тысяч рублей) в двух цветах: золотом и черном.