Видео со школьным рэпом юного Моргенштерна назвали основой современной музыки

Видео со школьным рэпом юного Моргенштерна, записанным в конце нулевых, назвали основой современной музыки. С таким мнением в десятой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009» выступил музыкальный критик Олег Кармунин.

В детстве Алишер Моргенштерн (имя при рождении — Алишер Валеев) записывал рэп-композиции под псевдонимом DeeneS MC. В сети сохранились несколько видео, сделанных артистом в юности. В одном из них, на песню «Мы выше облаков», рэпер пророчит себе большое будущее на хип-хоп-сцене и высмеивает картавость Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов).

«Теперь вы знаете, что школьный кринж-рэп поздних нулевых — основа всей современной музыки, а Моргенштерн тоже был ребенком», — подчеркнул Кармунин.

Отмечается, что в конце 2000-х феномен «треш-рэпа» получил большое распространение в интернете. Хип-хоп с простыми битами оказался самым доступным жанром для человека без музыкального образования, из-за чего рэп начали записывать и выкладывать в сеть дети. Другими известными треш-рэперами конца 2000-х стали молодой дуэт Bad Boys, фитующий с матерью юный житель Архангельска Дмитрий Кривоногов, а также хип-хоп-исполнитель Dirty Monk (Виктор Сломнонов).

23-летний Моргенштерн — уроженец Уфы, Республика Башкортостан, получивший в 2018 году известность как автор пародий на знаменитых музыкантов. Позже он прославился как рэпер — в его дискографии пять студийных альбомов, последние два (Million Dollar: Happiness и Million Dollar: Business) вышли в 2021 году. Клипы на песни Моргенштерна собирают десятки и даже сотни миллионов просмотров.

В десятой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2009 году, песнях-мемах, наступлении на Россию хип-хопа, а также о самых громких хитах конца десятилетия. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.

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