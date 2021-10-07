У подозреваемого в педофилии бразильца нашли нацистскую униформу и оружие

В Рио-де-Жанейро у бразильца, подозреваемого в изнасиловании ребенка, в доме нашли большую коллекцию нацистских предметов, сообщает BBC News.

Отмечается, что на 58-летнего мужчину пожаловалась семья, заявившая, что педофил изнасиловал их 12-летнего сына. Также он обвиняется в жестоком обращении с другими детьми. Кроме того, на компьютере у него нашли фотографии несовершеннолетних.

После его ареста полиция обнаружила у него дома более 1000 нацистских предметов: знаки отличия, униформу, флаги и портреты Адольфа Гитлера. Арестованный сказал, что все это стоит около 3,5 миллиона долларов. Также у него изъяли девять единиц оружия, в том числе винтовку и пулемет, и большое количество боеприпасов.

В настоящее время полиция расследует его связи с нацистскими и другими ультраправыми группами, а также выясняет, где были приобретены оружие, униформа и другие предметы. По словам детектива, подозреваемый из богатой семьи и, скорее всего, приобрел коллекцию благодаря наследству.

В полиции охарактеризовали арестованного как умного и красноречивого, но гомофоба и отрицающего Холокост. По его словам, он охотился на гомосексуалистов. Детектив назвал бразильца безумным психопатом.