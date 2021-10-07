На экзопланете с железными дождями обнаружили необычное вещество

Международная группа ученых обнаружила на уникальной планете WASP-76b, которая является горячим юпитером, необычное вещество. Открытие ионизированного кальция в атмосфере свидетельствует о более высокой температуре, чем ранее считали ученые, или о сильных ветрах в верхнем слое газовой оболочки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Горячие юпитеры характеризуются высокими температурами из-за экстремальной близости к их звездам. WASP-76b, обнаруженная в 2016 году, находится примерно в 640 световых годах от Земли, но настолько близка к своей звезде спектрального класса F, которая немного горячее Солнца, что совершает один оборот по орбите за 1,8 земных дня. На дневной стороне планеты происходит испарение железа, которое затем конденсируется на ночной стороне, выпадая в виде дождей.

В новом наблюдении астрономы зафиксировали три необычных спектральных линий, которые соответствуют присутствию ионизированных атомов кальция. Это указывает на две возможности: либо на экзопланете очень сильные ветры в верхних слоях атмосферы, либо температура атмосферы на экзопланете намного выше, чем ранее полагали специалисты.

По словам ученых, дистанционное зондирование десятков экзопланет, охватывающее широкий диапазон масс и температур, позволяет получить полную картину истинного разнообразия инопланетных миров, включая достаточно жаркие, чтобы поддерживать железный дождь, и с более умеренным климатом.