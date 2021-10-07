Россиянам рассказали о возможности бесплатной вакцинации в частных клиниках

Россияне смогут бесплатно делать прививки не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

«У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан», — рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 7 октября.

Закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках вступил в силу 1 октября. Правила обеспечения медорганизаций препаратами утвердил Мишустин. Отмечается, что это будут вакцины, которые включены в национальный календарь профилактических прививок: против гриппа, туберкулеза, гепатита В, столбняка, дифтерии, коклюша, кори и другие. Обеспечивать клиники такими препаратами будет государство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Мишустина включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.