В дома к казахстанцам c ликбезом про угарный газ пришли «зомби»

В Казахстане спасатели нарядились в зомби и рассказали о проблеме отравления угарным газом

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Восточно-Казахстанской области загримировались и нарядились в костюмы зомби, чтобы прийти в дома к казахстанцам и рассказать об опасности неправильной эксплуатации печей. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в Instagram.

Таким образом спасатели решили привлечь внимание граждан к соблюдению мер безопасности в отопительный период. «При работе с населением не всегда удается на словах донести смысл того, как серьезно нужно отнестись к проблеме отравления угарным газом, поэтому в ход пошли наглядные примеры и яркие костюмы», — объяснили в ДЧС.

В ведомстве также отметили, что образ восставших из мертвых неслучайно был выбран для проведения ликбеза. По мнению спасателей, зомби «символизируют состояние людей после отравлений опасным газом при неправильной эксплуатации печей».

Помимо проведения костюмированных лекций, сотрудники ДЧС также проверили в домах казахстанцев концентрацию угарного газа с помощью газоанализатора. В ведомстве понадеялись, что использованный креативный подход позволит справиться с проблемой отравлений в новом отопительном сезоне.

В 2020 году в Ростове-на-Дону блогер Иван Сычев загримировался под фельдшера-зомби и начал ездить по городу в машине скорой помощи, пугая местных жителей. Он объяснил, что целью его перформанса было привлечение внимания к халатности врачей.

