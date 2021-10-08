Россияне получат подарки на 1,5 миллиарда рублей в день рождения «ВКонтакте»

«ВКонтакте» подготовила конкурсы и проекты к своему дню рождения — социальная сеть празднует 15-летие. Как сообщили в пресс-службе, все желающие могут не только поучаствовать в онлайн-вечеринке с розыгрышем подарков на 1,5 миллиарда рублей, но и узнать забавные факты о том, что успели сделать пользователи за 15 лет, посетить выставку проекта VK Talents в Эрарте, а также получить стикеры, разбивая праздничные пиньяты.

Отмечается, что символом стала пиньята со Спотти. Пользователям предстоит найти пять пиньят, спрятанных в разных разделах соцсети. За все найденные пиньяты пользователи получат два праздничных стиля для набора стикеров Спотти, созданных специально к 15-летию «ВКонтакте».

Пиньята появилась и в офлайне: к своему дню рождения «ВКонтакте» запустила в городах России наружную праздничную кампанию — и в пяти роликах рассказала забавные факты о том, что произошло в социальной сети за 15 лет. Так, за это время пользователи приняли 26 миллиардов запросов в друзья.

По словам СЕО «ВКонтакте» Марины Красновой, за 15 лет из закрытого справочника студентов и выпускников проект превратился в целую интернет-вселенную — с музыкальной и видеоплатформой, пабликами, мессенджером, видеозвонками без ограничений, клипами и мини-приложениями. «Каждый день мы думаем, как улучшить пользовательский опыт, чтобы с помощью "ВКонтакте" можно было с комфортом решать любые задачи. И день рождения "ВКонтакте" — это в первую очередь праздник для наших пользователей: именно они первыми получают все поздравления и подарки», — отметила она.

В честь дня рождения соцсети пять популярных клиперов сняли 15 коротких вертикальных роликов в «Клипах». Также откроется выставка «Моя страница». Она пройдет в крупнейшем музее современного искусства Эрарта с 14 октября по 14 ноября и объединит больше 100 произведений авторов из разных регионов страны.